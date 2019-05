Amilyen a hűtőszekrény, olyan az IT

A digitális rendetlenség veszélynek teszi ki a vállalkozásokat – az alkalmazottak hűtői pedig még a magyarázatot is megadják.

A vállalkozások adatainak biztonságos tárolását sokszor megnehezítik azok az alkalmazottak, akik észre sem veszik, hogy digitális rendetlenséget okoznak, azaz egyre több és több digitális dokumentumot, illetve fájlt halmoznak fel a biztonsági következmények végiggondolása nélkül.

A Kaspersky Lab A digitális rendetlenség megszüntetése az üzleti vállalkozásoknál című globális jelentése számos összefüggést talált a munkahelyi digitális zűrzavar és a mögötte húzódó emberi tulajdonságok között, mint például … a frizsiderben tartott ételek átválogatása.

Tízből kilenc ember, aki a hűtőjét rendezettnek találta, ugyanezt mondta a munkahelyi digitális életéről is.

A digitális rendetlenségbe beletartoznak mindazok a fájlok, dokumentumok és adatok, amelyeknek tárolására, hozzáféréseik engedélyezésére a cég nem lát rá, vagy nem gyakorol felette ellenőrzést.

Mindez biztonsági kockázattá válik, amikor fontolóra vesszük, hogy az alkalmazottak 72%-a személyesen azonosítható vagy érzékeny információkat tárol a munkahelyi dokumentumaiban, ami nyilvánosságra kerülésekor reputációs, illetve pénzügyi kárt okozhat a vállalkozásnak, alkalmazottainak vagy ügyfeleinek.

A digitális rendetlenség megszüntetése kihívást jelent a vállalatok számára, és ebben az egyik legfontosabb lépés, hogy átlássuk, ki a felelős mindezért.

Amilyen a hűtője, olyan a…

Az alkalmazottak közel háromnegyede (71%) úgy gondolja, hogy nem nekik maguknak, hanem inkább a cég vezetőinek, az IT vagy a biztonsági csoportnak kellene biztosítania megfelelő hozzáférési jogokat az emailekhez, fájlokhoz és dokumentumokhoz. A probléma az az, hogy amíg az alkalmazottak számára az IT és biztonsági csoportok adják a fájlokhoz és a mappákhoz a hozzáféréseket, addig emberi hiba is előfordulhat.

Például véletlenül vagy szándékosan, a beosztottak a kollégáiknak vagy külsősöknek hozzáférést adhatnak vagy kikerülhetik az IT adminisztrátort új együttműködési eszközökkel. Azok az alkalmazottak, akik egyidőben többszörösen hoznak létre vagy dolgoznak együtt dokumentumokon, felelősek a digitális rendetlenség kialakulásáért.

A jelentés azt állapította meg, hogy az alkalmazottaknak a digitális rendetlenség előidézéshez hasonló mindennapi szokásaik is vannak. Az emberek többsége ugyanúgy tart rendet a hűtőjében, mint a digitális életében, a szabadságuk előtt a hűtőjük tartalmát átválogatók 88%-a munkafájljait is rendbe sorolja.

